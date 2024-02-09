деревня Черново, деревня Черново, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния (на 1859) — Familio

Черново

Грязовецкий уезд, Вологодская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Чернево Огарковской волости о выдаче хлебной ссуды. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 13525.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2776Черново, сц. вл.при рч. Мяснике.1015264
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