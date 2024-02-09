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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
38Цыбаки, д. каз.при рч. Лахости.5046125964Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
505. Цыбаки, деревня бывшая государственная, при речке Которости, дворов 13, жителей 72, 5 картоф.-терочн. зав., 3 картоф. суш., паточн. з.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЦибакиII. Лахостское общество[в списке удаленных селений]717—Лахостский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385674Цыбакидеревня57°15'с.ш.39°41'в.д.O-37-104