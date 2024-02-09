деревня Цыбаки, деревня Цыбаки, Гаврилов-Ямский район, Ярославская область (на 2018) — Familio

Цыбаки

Гаврилов-Ямский район, Ярославская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
38Цыбаки, д. каз.при рч. Лахости.5046125964
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Великосельская волость
505. Цыбаки, деревня бывшая государственная, при речке Которости, дворов 13, жителей 72, 5 картоф.-терочн. зав., 3 картоф. суш., паточн. з.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Великосельская волость
д. ЦибакиII. Лахостское общество[в списке удаленных селений]717Лахостский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район
385674Цыбакидеревня57°15'с.ш.39°41'в.д.O-37-104
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