деревня Тузи-Сярмус, деревня Тузи-Сярмус, Вурнарский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Тузи-Сярмус

Вурнарский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Мало-Яушевская волость
Сярмузи, Мало-Яушевскойсм. Тузи-Сярмузь.
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Тузи-Сярмузь (Сярмузи), Мало-Яушевскойчуваши667
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Вурнарский район
141399Тузи-Сярмусдеревня55°35'с.ш.47°08'в.д.N-38-023
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