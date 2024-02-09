деревня Починок, деревня Починок, Георгиевская волость, Рыбинский уезд (на 1901) — Familio

Починок

Георгиевская волость, Рыбинский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег крестьянкой дер. Починок Георгиевской волости Рыбинского уезда Матреной Павловной Голицыной в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1887–1888 г Показать все
По обвинению полицией кр-на Георгиевской вол. дер. Починок Петра Иванова Гуляева по 169 ст. уст о наказаниях. 1909–1910 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинск Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7964Починок, д. вл.близь р. Шексны.101441112
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Георгиевская волость
д. Починок ПоречныйVII. Кастовское общество491354Георгиевский в Раменье приход
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