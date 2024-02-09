деревня Зеноново, деревня Зеноново, Вилейский район, Минская область (на 2021) — Familio

Зеноново

Вилейский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Ижская волость
Зеноново, им. (Олеши), жит. 39 (27 м. 12 ж.), дес. 2260, у. гор. 35 в., вол. пр. 16 в., ст. кв. 66 в., ст. ж. д. Сморгонь 45 в.
Зеноново, з., жит. 12 (5 м. 7 ж.), дес. 9, у. гор. 29 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 65 в., ст. ж. д. Сморгонь 43 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Вилейский район, Ижский сельсовет
д Зеноново5

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Вилейский район, Ижский сельсовет
д. Зеноново15
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