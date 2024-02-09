деревня Медведково, деревня Медведково, Козская волость, Любимский уезд (на 1901) — Familio

Медведково

Козская волость, Любимский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о разверстании земли на отрубные участки граждан деревни Медведково Козской волости. 1922–1924 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-1231. Опись 2. Дело 265.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2405Медведкова, д. каз.при колодцах.5026253361
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Козская волость
д. МедведковоVII. Медведковское общество804422Милковский приход
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