деревня Котельницкая Мельница, деревня Котельницкая Мельница, Гдовский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Котельницкая Мельница

Гдовский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Гдовский район
55671Котельницкая Мельницадеревня58°48'с.ш.28°12'в.д.O-35-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Гдовский муниципальный район, Сельское поселение Добручинская волость
58608412241д Котельницкая Мельницадеревня
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