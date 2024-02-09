Населенное место

Ляцевичи, л стор (Кн. Друцкаго-Любецкаго р. Речка, жит. 5 (4 м. 1 ж.), дес. —, у. гор. 63 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Гродно 46 в.

Ляцевичи, д., жит. 67 (36 м. 31 ж.), дес. 76, у. гор. 63 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Гродно 47 в.