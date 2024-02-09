- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Ляцевичи, л стор (Кн. Друцкаго-Любецкаго р. Речка, жит. 5 (4 м. 1 ж.), дес. —, у. гор. 63 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Гродно 46 в.
Ляцевичи, д., жит. 67 (36 м. 31 ж.), дес. 76, у. гор. 63 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Гродно 47 в.
Ляцевичи з., жит. 11 (3 м. 8 ж.), дес. 7¾, см. раз. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Ляцевичи66
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Ляцевичи35