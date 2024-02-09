деревня Загорье, деревня Загорье, Новинская волость, Тихвинский уезд (на 1913) — Familio

Загорье

Новинская волость, Тихвинский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Новинская волость
21Загорье (дер.)1-го стана, 1-го зем. уч.Пудрольского14203328612745земледелиелесные заработкиколодезьЧасовня, 7 сопок, обложенных камнем, в которых находили человеческия кости, смежна с деревней Пудроль.
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