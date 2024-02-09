деревня Уваровка, деревня Уваровка, Алатырский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Уваровка

Алатырский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Документ. Благодарность Морозову Михаилу Ильичу от граждан села Кванькова и деревни Уваровки Алатырской волости ЧАССР, XX в. Источник: Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Алатырский уезд
314Уваровка, д. вл.при оз. Осиновом.162677230238
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Алатырский уезд
С. Иваньково и д. Уваровка22Кн. Ал. Серг. Урусова6956236

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Иваньковская волость
154. Нв. Уваровка, деревня бывшая владельческая, при реке Суре, дворов 105, жителей 598

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Алатырская волость
10Уваровка, дер., при р. Суре; н. р.15114182428468
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