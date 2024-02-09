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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Документ. Благодарность Морозову Михаилу Ильичу от граждан села Кванькова и деревни Уваровки Алатырской волости ЧАССР, XX в. Источник: Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
314Уваровка, д. вл.при оз. Осиновом.162677230238Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Алатырский уезд
С. Иваньково и д. Уваровка22Кн. Ал. Серг. Урусова6956236
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
154. Нв. Уваровка, деревня бывшая владельческая, при реке Суре, дворов 105, жителей 598
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
10Уваровка, дер., при р. Суре; н. р.15114182428468