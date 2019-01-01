деревня Юрейши, Lazdukalna pagasts, Balvu novads (на 2019) — Familio

Юрейши

Lazdukalna pagasts, Balvu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Латвии

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Люцинский уезд, Домопольская волость
30ЮрейшидеревняЛагаули, болотоБиржанского, римско-католическогоУзульницкому сельскому обществу7

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Balvu novads, Lazdukalna pagasts
Jureišiagrāk Balvu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=66249

Мы используем куки для улучшения работы сайта.