агрогородок Семукачи, Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Семукачи

Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Городищенская волость
60. Семукачи, деревня бывшая владельческая, дворов 74, жителей 600, часовня, постоялый двор

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Городищенская волость
15Дер. СемукачипроселочнойколодцеСемукачск. с. об. 156559549Городищенск. пр. 3838

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Могилевский район, Семукачский сельсовет
д Семукачи368

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Могилёвский район, Семукачский сельсовет
аг. Семукачи243

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