деревня Корбино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Корбино

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Корбино Ростиловской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8929.
Ревизские сказки о штатных служителях дер. Корбино Ростиловской волости Грязовецкого у. Вологодской губ. за 1858 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2936Корбино, д. каз.при рч. Сулое.611277378

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Ростиловская волость
50КорбиноПироговскоебывшие государственные408697
Грязовецкий уезд, Степуринская волость
1КорбиноНетининскоебывшие помещичьи296168
36КорбиноКорбинскоебывшие помещичьи164152

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Степуринский сельсовет
Корбино (корнильевский колхоз) 2281деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 42 км. Летнее: —.4145

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
248881Корбинодеревня58°54'с.ш.40°09'в.д.O-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Перцевское сельское поселение
19624464306д Корбинодеревня

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