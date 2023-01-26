фольварк Жары, Топорская волость, Невельский уезд (на 1906) — Familio

Жары

Топорская волость, Невельский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Невельский уезд, Топорская волость
126Жарыфольварокручейн/дА. Долгачеву, Е. Быкову, В. Филиппову, В. Михальцеву, Т. Соловьеву, Т. Линьшакову, Ф. Герасимоу, мещ. и крест. , старообр.5

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