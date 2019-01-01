деревня Пунево, деревня Пунево, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Пунево

Западнодвинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Велижский уезд, Ильинская волость
4ПневодеревняколодецИльинского, православногоИльинскому сельскому обществу12

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Западнодвинский район
110750Пуневодеревня55°57'31°46'N-36-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Западнодвинский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
28616427176д Пуневодеревня
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