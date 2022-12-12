село Продубиевка, село Продубиевка, Житомирська область (на 2018) — Familio

Продубиевка

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Водотыйская волость
827. Придубовка, деревня бывшая владельческая, дворов 30, жителей 155, католическая часовня, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Водотыйская волость
Продубовка дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7177Продубіївкаселор-н КоростишівськийКоростишівська міська об'єднана територіальна громада
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