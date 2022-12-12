Фомино
Чухломский муниципальный район, Костромская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10232Фомино, д.при р. Виге.111771622Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
758. Фомино, деревня бывшая владельческая, при реке Виге, дворов 8, жителей 44, кирпичный завод
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Фомино д.(см. д. Фомино Бушневской вол.)За отсутствием данных преобладающие промыслы по Алешковской вол. остались невыявленными.Показать скан
Фомино д.(см. д. Фомино Бушневской вол.)Отхожие промыслы по Бореевской волости маляров 578, столяров 214, обручников 111, разных промышленников 338.Показать скан
Фомино д.рч. Вига—102112641781191 кирпичн. з.Отхожие промыслы по Бушневской вол.: плотников 409, маляров 513, столяров 196, разн. пром. 108.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
353918Фоминодеревня58°41'00"42°43'00"O-38-038
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
34646452341д Фоминодеревня