деревня Ваулинки, деревня Ваулинки, Рупосовская волость, Юхновский уезд (на 1904) — Familio

Ваулинки

Рупосовская волость, Юхновский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11391Ваулинки (Вавуленки), д. вл.при рч. Воре.2626113632
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Аксиньинская волость
558. Вауленки, деревня бывшая владельческая, при р. Воре, дворов 6, жителей 52, волостное правление, (уездный город в 30 верстах). В 4 верстах — церковь православная, ярм Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Рупосовская волость
409ВауленкиПасека26123531
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