Пятницкое
Семеновский, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3642Пятницкое (Ивановское), с. каз.при рч. Безменце.323440132130Церквей православных 2. Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
933. Пятницкое, село бывшее государственное, при реке Безменце, дворов 52, жителей 262, 2 церкви православных, школа, водяная мельница, красильный завод, 2 солод., ярмарк Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18856Пятницкоедеревня57°04'44°40'O-38-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22737000514д Пятницкоедеревня