агрогородок Войская, агрогородок Войская, Каменецкий район, Брестская область (на 2021) — Familio

Войская

Каменецкий район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Войсковская волость
71. Войска, село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 152, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, питейный дом, В 4 верстах — Показать все

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Войсковская волость
ВойскаяСело197443516Кам.-Литовск

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Каменецкий район, Войский сельсовет
д Войская837

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Каменецкий район, Войский сельсовет
аг. Войская231
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