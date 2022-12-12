деревня Овсянка, деревня Овсянка, Семеновский, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Овсянка

Семеновский, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Варнавинской уезд
2690Овсянка, с.при пруде.66½28½52127149Церковь православная. Овсяновское волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская волость
996. Овсянка, село бывшее владельческое, дворов 33, жителей 190, волостное правление (уездный город 67½ в.), церковь православная, дегтярный завод, торжок 1-го октября

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Варнавинский уезд, Овсяновская волость
Овсянка с., ш.ручей70432271231462693 вет. м., масл. з.плотники
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Семенов
102561Овсянкадеревня56°53'45°01'O-38-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Семеновский
22737000234д Овсянкадеревня
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