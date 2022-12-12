Нижняя Паленьга
Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1091Нижне-Паленга (Нижненаленская, д.), с.при р. Пинеге.72482810394Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
401. Нижне-Паленгская (Нижняя Паленьга), деревня бывшая государственная, при реке Пинеге и ручье Паленгском, дворов 31, жителей 234, часовня, почтовая станция, земская по Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
84835Нижняя Паленьгадеревня64°08'с.ш.42°09'в.д.Q-38-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11656448121д Нижняя Паленьгадеревня