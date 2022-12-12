деревня Нижняя Паленьга, деревня Нижняя Паленьга, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Нижняя Паленьга

Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Пинежский уезд
1091Нижне-Паленга (Нижненаленская, д.), с.при р. Пинеге.72482810394
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Леуновская волость
401. Нижне-Паленгская (Нижняя Паленьга), деревня бывшая государственная, при реке Пинеге и ручье Паленгском, дворов 31, жителей 234, часовня, почтовая станция, земская по Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Холмогорский район
84835Нижняя Паленьгадеревня64°08'с.ш.42°09'в.д.Q-38-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, Усть-Пинежское сельское поселение
11656448121д Нижняя Паленьгадеревня
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