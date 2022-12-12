деревня Пустынь, деревня Пустынь, Первомайский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Пустынь

Первомайский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5430Исакова (Подмонастырная), слоб. каз.при колодце.5454255075Монастырь мужеский, с 1 церковью.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Подорвановская волость
990. Исаково Слобода (Пустынь), слобода бывшая государственная, дворов 28, жителей 154, мнстр. с ц. пр., школа, лавка, ярмарка 8-го сент.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Подорвановская волость
д. Исакова СлободаVI. Исаковское общество693627Исаковский приход
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мон. Исакова Пустынь76
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Первомайский район
4429Пустыньдеревня58°46'с.ш.39°48'в.д.O-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Первомайский муниципальный район, Кукобойское сельское поселение
78629435151д Пустыньдеревня
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