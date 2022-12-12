Дым-Тамак
Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
594Дымтамакова, д. башк.при р. Дымке.3715110384381Мечеть магометанская 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
187. Дымтамак, деревня башкир и тептярей, при речке Дымке, дворов 310, жителей 819, мечеть
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ДимтамакДым-ТамакТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2005. – Т. 2: Г–Й. – 656 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142472Дым-Тамаксело54°32'53°22'N-39-059
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92654412101с Дым-Тамаксело