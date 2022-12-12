село Дым-Тамак, село Дым-Тамак, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Дым-Тамак

Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
594Дымтамакова, д. башк.при р. Дымке.3715110384381Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Александровская волость
187. Дымтамак, деревня башкир и тептярей, при речке Дымке, дворов 310, жителей 819, мечеть

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ДимтамакДым-ТамакТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2005. – Т. 2: Г–Й. – 656 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Ютазинский район
142472Дым-Тамаксело54°32'53°22'N-39-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Ютазинский муниципальный район, Дым-Тамакское сельское поселение
92654412101с Дым-Тамаксело
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