Гвоздавка Вторая
Одеська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1288Гвоздевка, с. каз.при рч. Кодымке.2031288773771Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
297. Гвоздавка, село бывшее государственное, при речке Кодыме, дворов 345, жителей 1875, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, зе Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17247Гвоздавка Другаселоцентр сільської радир-н Любашівськийсільрада Гвоздавська