село Рахымжана Кошкарбаева, село Рахымжана Кошкарбаева, Целиноградский район, Акмолинская область (на 2022) — Familio

Рахымжана Кошкарбаева

Целиноградский район, Акмолинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Рахымжана Кошкарбаева
село Рахымжана КошкарбаеваРахымжан Қошқарбаев а.116667100
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