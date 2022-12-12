деревня Илебары, деревня Илебары, Козловский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Илебары

Козловский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чебоксарский уезд, Никольская волость
1386. Илебар (Малдыкас-Карачь), деревня бывшая государственная, дворов 49, жителей 199, волостное правление (уездный город в 60 верстах)

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чебоксарский уезд, Никольская волость
Илебар, Никольскойчуваши438
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Козловский район
141508Илебарыдеревня55°50'с.ш.48°03'в.д.N-39-001
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