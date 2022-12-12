село Базарно-Мордовский Юрткуль, село Базарно-Мордовский Юрткуль, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Базарно-Мордовский Юрткуль

Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1691Юрткули Мордовские (Базарные Юрткули), д. каз.при рч. Раткулке и оз. Базарном.3511149573636
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Юрткульская волость
991. Базарные Мордовские Юркули (Троицкое), село бывшее государственное, при озере, дворов 138, жителей 764, церковь православная, солодовня, базар по пятницам

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Спасский уезд, Юрткульская волость
Мордовские Базарные Юрткули, Юрткульскоймордва1347
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Старомайнский район
30582Базарно-Мордовский Юрткульсело54°47'с.ш.49°27'в.д.N-39-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Старомайнский муниципальный район, Матвеевское сельское поселение
73642445111с Базарно-Мордовский Юрткульсело
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