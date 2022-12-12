Базарно-Мордовский Юрткуль
Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1691Юрткули Мордовские (Базарные Юрткули), д. каз.при рч. Раткулке и оз. Базарном.3511149573636Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
991. Базарные Мордовские Юркули (Троицкое), село бывшее государственное, при озере, дворов 138, жителей 764, церковь православная, солодовня, базар по пятницам
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мордовские Базарные Юрткули, Юрткульскоймордва1347Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
30582Базарно-Мордовский Юрткульсело54°47'с.ш.49°27'в.д.N-39-039
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73642445111с Базарно-Мордовский Юрткульсело