посёлок городского типа Клесов, посёлок городского типа Клесов, Рівненська область (на 2018) — Familio

Клесов

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ровенский уезд, Выровская волость
1627. Клесов, село бывшее государственное, дворов 74, жителей 552, церковь православная, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20499Клесівселище міського типуцентр селищної ОТГр-н СарненськийКлесівська селищна об'єднана територіальна громада
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