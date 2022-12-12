деревня Родники, деревня Родники, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Родники

Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Кутеремская волость
3Аргыш, д. на реч. Аргыш и Малый Кельтей, прос. дор.1041625154157Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Калтасинский район
140391Родникидеревня55°56'50"54°32'48"N-40-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Калтасинский муниципальный район, Сельское поселение Кельтеевский сельсовет
80633430141д Родникидеревня
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