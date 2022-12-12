село Покровское, село Покровское, Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Покровское

Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1524Покровское-Павловка (Светлое Озеро), с. вл.при Светлом озере.332263293281Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Павловская волость
589. Покровское (Павловка, Светлое озеро, Еграхово), село бывшее владельческое, при озере Светлом, дворов 86, жителей 580, волостное правление (уездный город 35 в), церко Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Павловская волость
село Покровское«Шехманское» почт. отд. Липецкого уезда3521

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Петровский район
64987Покровскоесело52°40'40°13'N-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Петровский муниципальный район, Сельское поселение Петровский сельсовет
68624440131с Покровскоесело
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