Покровское
Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1524Покровское-Павловка (Светлое Озеро), с. вл.при Светлом озере.332263293281Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
589. Покровское (Павловка, Светлое озеро, Еграхово), село бывшее владельческое, при озере Светлом, дворов 86, жителей 580, волостное правление (уездный город 35 в), церко Показать все
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Покровское«Шехманское» почт. отд. Липецкого уезда3521
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64987Покровскоесело52°40'40°13'N-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68624440131с Покровскоесело