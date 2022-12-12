село Шукавка, село Шукавка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Шукавка

Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
71Новопокровское (Шукавка, Сухая Хворостань), с. каз.при колодцах.7245135730788Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Шукавская волость
94. Шукавка (Тамбовская Маза), село бывшее государственное, дворов 217, жителей 2036, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, школа, 2 лав Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Верхнехавский район
6819Шукавкасело51°53'с.ш.40°11'в.д.M-37-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Верхнехавский муниципальный район, Шукавское сельское поселение
20611460101с Шукавкасело
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