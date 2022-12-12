село Гордеевка, село Гордеевка, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния (на 1886) — Familio

Гордеевка

Балахнинский уезд, Нижегородская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд
1088Гордеевка, с. вл.при руч. Церковном и болотах.303083233225Церквей православных 2. Больниц 2 (князей Голицыных и графа Строгонова). Фабрика 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Гордеевская волость
1139. Гордеевка, село бывшее владельческое, дворов 110, жителей 505, становая квартира, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православных, школа, 18 Показать все
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