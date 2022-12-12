село Глиное, село Глиное, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра (на 2017) — Familio

Глиное

Административно-территориальные единицы левобережья Днестра (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
2794Глюксталь (Глинная), колония нем.при балке Черной Долине.4030196965919Церковь лютеранская. Общественная школа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Гликстальская волость
627. Гликсталь (Глинная), колония немцев, при балке Григориополь, дворов 288, жителей 2720, волостное правление (уездный город в 48 верстах), лютеранская церковь, школа, Показать все

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
ХлинаяHlinaia
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