деревня Дьяконово, деревня Дьяконово, Муромский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Дьяконово

Муромский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Муромский уезд
3417Дьяконово, д. каз.при рч. Ворозиме.202047180208
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Муромский уезд, Чаадаевская волость
1208. Дьяконова, деревня бывшая государственная, при реке Ворозиме, дворов 72, жителей 501, 2 ветряных мельницы, маслобойня

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Муромский уезд, Новокотлицкая волость
4129Дьяконово деревня640103140182

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Муромский район
1844Дьяконоводеревня55°42'41°52'N-37-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Муромский муниципальный район, Борисоглебское сельское поселение
17644408146д Дьяконоводеревня
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