Дьяконово
Муромский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3417Дьяконово, д. каз.при рч. Ворозиме.202047180208Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1208. Дьяконова, деревня бывшая государственная, при реке Ворозиме, дворов 72, жителей 501, 2 ветряных мельницы, маслобойня
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4129Дьяконово деревня640103140182
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1844Дьяконоводеревня55°42'41°52'N-37-012
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17644408146д Дьяконоводеревня