деревня Купербаш, деревня Купербаш, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Купербаш

Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Каинлыковская волость
9Купырбаш, поч. при реч. Кельтее, прос. дор., вод. мел.1005132136Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Краснокамский район
517749Купербашдеревня55°51'00"54°29'00"N-40-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Краснокамский муниципальный район, Сельское поселение Новокаинлыковский сельсовет
80637435116д Купербашдеревня
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