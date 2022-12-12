село Клепечиха, село Клепечиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Клепечиха

Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Змеиногорский уезд, Ново-Алейская волость
8Село Клепечиха (Таклушкина)56514055370

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Поспелихинский район
153134Клепечихасело52°09'81°43'N-44-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Поспелихинский муниципальный район, Сельское поселение Клепечихинский сельсовет
1634439101с Клепечиха#Н/Д
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