деревня Татьянки, деревня Татьянки, Лотошинский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Татьянки

Лотошинский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Старицкий уезд
11603Татьянкино, д. каз.при р. Рузце.492634120121
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Старицкий уезд, Татьянковская (Татьянинская) волость
172. Татьянкино, деревня бывшая государственная, при реке Рузце, дворов 39, жителей 212, волостное правление (уездный город в 49 верстах), лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Лотошинский район
140399Татьянкидеревня56°18'с.ш.35°33'в.д.O-36-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Лотошинский муниципальный район, Городское поселение Лотошино
46629151286д Татьянкидеревня
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