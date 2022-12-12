деревня Полянщино, деревня Полянщино, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Полянщино

Камешкирский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1209Полянщина (Красный Яр), сц. вл.при р. Кададе.361366224235Шерстомойни 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Болтинская волость
623. Полянщино (Красный Яр), сельцо бывшее владельческое, при реке Кададе, дворов 84, жителей 448, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Камешкирский район
47627Полянщинодеревня53°00'46°07'N-38-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Камешкирский муниципальный район, Сельское поселение Большеумысский сельсовет
56631404121д Полянщинодеревня
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