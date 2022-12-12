хутор Обильный, хутор Обильный, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019) — Familio

Обильный

Наурский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чеченская Республика, Наурский район
162526Обильныйхутор43°35'45°45'K-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чеченская Республика, Наурский муниципальный район, Николаевское сельское поселение
96622419106х Обильныйхутор
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