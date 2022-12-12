село Сафарово, село Сафарово, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Сафарово

Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
623Сафарова (Долгая Сеитова), д. башк.при ррч. Крувне и Курталке.7533210548500Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Тептярско-Учалинская волость
395. Сафарова (Долгая, Сеигова, Калмакарова), деревня бывшая государственная, при речке Крувне, дворов 158, жителей 1164, 2 мечети, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Учалинский район
517796Сафаровосело54°27'00"59°41'00"N-40-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Учалинский муниципальный район, Сельское поселение Сафаровский сельсовет
80653470101с Сафаровосело
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