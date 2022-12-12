Сафарово
Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
623Сафарова (Долгая Сеитова), д. башк.при ррч. Крувне и Курталке.7533210548500Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
395. Сафарова (Долгая, Сеигова, Калмакарова), деревня бывшая государственная, при речке Крувне, дворов 158, жителей 1164, 2 мечети, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
517796Сафаровосело54°27'00"59°41'00"N-40-060
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80653470101с Сафаровосело