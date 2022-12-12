сельцо Колуберево, сельцо Колуберево, Колыберевская волость, Коломенский уезд (на 1913) — Familio

Колуберево

Колыберевская волость, Коломенский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Коломенский уезд
3775Колуберево, сц. вл.при рч. Семиславке.1614286359
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Коломенский уезд, Колыберевская волость
Село Колыберево17станция Воскресенск. 526Волостное правление и имение Б. М. Серикова.
Имения при с. Колыбереве: Ф. и С. Ив. Деминых, Б. Ф. Серикова 176
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