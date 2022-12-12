село Курапово, село Курапово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Курапово

Лебедянский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд
1754Курапово, с. каз. и вл.при р. Красивой Мечи.101335200190Церковь православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд, Черепянская волость
727. Курапово, село бывшее государственное, при речке Красивой Мечи, дворов 29, жителей 228, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Лебедянский район
79121Кураповосело52°57'00"39°01'00"N-37-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Лебедянский муниципальный район, Сельское поселение Троекуровский сельсовет
42633460116с Кураповосело
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