деревня Вохтозеро, деревня Вохтозеро, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Вохтозеро

Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд
123Вохтозеро (пос.: Ольхойла и Пужайла), д.при Вохтозере.9595307681Обрус. Кор. 76—81. Часовень православных 2. Кузниц 2. Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Спасо-Преображенская волость
70. Вохтозера (Олькойла, Пижула, Насонова), деревня бывшая горнозаводская, при озере Вахтозере, дворов 33, жителей 222, 2 часовни, 2 лавки, 3 мльн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Кондопожский район
149696Вохтозеродеревня62°11'33°14'P-36-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Кондопожский муниципальный район, Петровское сельское поселение
86615435156д Вохтозеродеревня
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