Вохтозеро
Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
123Вохтозеро (пос.: Ольхойла и Пужайла), д.при Вохтозере.9595307681Обрус. Кор. 76—81. Часовень православных 2. Кузниц 2. Мельниц 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
70. Вохтозера (Олькойла, Пижула, Насонова), деревня бывшая горнозаводская, при озере Вахтозере, дворов 33, жителей 222, 2 часовни, 2 лавки, 3 мльн.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
149696Вохтозеродеревня62°11'33°14'P-36-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
86615435156д Вохтозеродеревня