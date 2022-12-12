деревня Артёмовка, деревня Артёмовка, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Артёмовка

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Забелышинская волость
27Дер. Артемовкапроселочнойреке РектеФедотово-Будянскому с. общ. 31113103Галичского пр. 15035
43Им. Артемовкапроселочнойреке Ректедв. Д. И. Гзовскому, кат. 114Лозовицкого р.-к. 15035

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Климовичский район, Галичский сельсовет
д Артемовка5

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Галичский сельсовет
д. Артёмовка5
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close