починок Бизимово, починок Бизимово, Слободской уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Бизимово

Слободской уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
починок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Островновская волость
1159. Над речкой Лебедихой (Бизимо), починок бывший государственный, при речках Лебедихе и Черноземке, дворов 4, жителей 28, дегтярный завод
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close