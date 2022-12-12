село Рубанщина, село Рубанщина, Суджанский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Рубанщина

Суджанский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Суджанский уезд
2441Ивановка (Рубанщина), с. вл.при рч. Олешне.41032123134Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Суджанский уезд, Замостянская волость
1020. Ивановка (Рубанщина), село бывшее владельческое, при речке Олешне, дворов 29, жителей 261, церковь православная, винокуренный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Суджанский район
630948Рубанщинасело51°11'35°13'M-36-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Суджанский муниципальный район, Сельское поселение Заолешенский сельсовет
38640433116с Рубанщинасело
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