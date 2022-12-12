деревня Хотавец, деревня Хотавец, Хотавецная волость, Череповецкий уезд (на 1913) — Familio

Хотавец

Хотавецная волость, Череповецкий уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Череповский уезд, Хотовецкая волость
1229. Хотовец, деревня бывшая владельческая, при озере Хотовце, дворов 35, жителей 182, волостное правление (уездный город в 93 верстах), часовня. В 15 верстах — судоходн Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Хотавецная волость
6Хотавец (дер.)4-го стана, 5-го зем. уч.Хотавецкого567514014128195+10земледелиегонка дегтя,о тх. пр.озеро Хотавецкое.Часовня, земская школа, волостное правление, хлебо-запасный магазин, маслодел., 3 мелочные лавки, дегтярн. звд.
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