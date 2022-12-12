деревня Лидь, деревня Лидь, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Лидь

Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Вехровско-Вольская волость
92Скверы (пог.)3-го стана, 1-го зем. уч.Церковн. земля441192015723+церковная службаземледелие река Лидь. Церковь, мелочная лавка, смежен с деревней Великий Двор.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район
26427Лидьдеревня59°39'35°05'O-36-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение
41603460138д Лидьдеревня
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