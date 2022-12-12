село Сараи, село Сараи, Павловский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Сараи

Павловский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Барнаульский уезд, Черемновская волость
2Дер. Сараи419325171

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Павловский район
400121Сараисело53°11'83°16'N-44-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Павловский муниципальный район, Сельское поселение Стуковский сельсовет
1630473106с Сараи#Н/Д
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